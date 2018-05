Foggia imbattuto al Tombolato. Cittadella una squadra...da trasferta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cittadella e Foggia si sono già affrontate in Veneto ma l'hanno fatto solamente in Serie C (questa è dunque la prima volta che si gioca per la B almeno in casa dei granata). E per il momento c'è da dire che i pugliesi sono imbattuti, anche se giocano in un campo che non è il loro. Un pareggio e una vittoria ottenuta nell'ultima sfida giocata l'11 febbraio 2008 (2-0).

Il Cittadella, più che al Tombolato, si esprime molto bene in trasferta, tant'è che ha conquistato 34 dei suoi 55 punti che ha in classifica, fuori casa. Foggia che invece sta vivendo un ottimo momento di forma perché è in serie positiva da cinque partite (tre vittorie e due pareggi).

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL CITTADELLA (SERIE C)

0 vittorie Cittadella

1 pareggio

1 vittoria Foggia

1 gol fatto Cittadella

3 gol fatti Foggia

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2004/2005 Serie C1 Cittadella vs Foggia 1-1

L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL CITTADELLA

2007/2008 Serie C1 Cittadella vs Foggia 0-2