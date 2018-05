Fra Chievo e Crotone mai un pareggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della 30esima giornata la classifica di Serie A vedeva il ChievoVerona a quota 29 punti col Crotone che seguiva a debita distanza, 24. Alla vigilia delle scontro diretto del Bentegodi i rossoblù (complici 3 vittorie ed 1 pareggio) sono a 34, mentre i gialloblù (che nel frattempo hanno raccolto solo 2 punti) inseguono a 31.

Insomma, ruoli ribaltati per una sfida che, fra A e cadetteria, in Veneto o Calabria, mai ha visto comparire il segno X.

In casa dei mussi volanti, poi, il bilancio è in pareggio sul fronte dei successi, 1-1, mentre a gol i pitagorici inseguono per 3-4. Ospiti che però, la passata stagione, vinsero il primo ChievoVerona-Crotone di Serie A... guarda caso alla 30esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria ChievoVerona

0 pareggi

1 vittoria Crotone

4 gol fatti ChievoVerona

3 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Crotone 1-2, 30° giornata 2016/2017