Fra Cittadella e Foggia è tutto in equilibrio

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Un bilancio in perfetto equilibrio.

E’ quello che emerge dai precedenti Cittadella-Foggia di campionato. Le due formazioni sono state avversarie per 2 volte in quella che è tornata a chiamarsi Serie C, mentre la stagione scorsa furono antagoniste in cadetteria.

Nel 2004-2005, al termine del primo scontro diretto comparve il segno X. Il punteggio fu di 1-1 e a fine stagione sarebbero arrivate l’una di fianco all’altra: Foggia 42 punti (9 vittorie, 15 pareggi, 10 sconfitte), Cittadella 41 (9 vittorie, 14 pareggi, 11 sconfitte).

Qualche anno più tardi, nel 2007-2008, ecco i pugliesi sbancare Cittadella: 0-2 firmato De Paula e Di Roberto in una manciata di minuti nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Eppure a fare il salto di categoria furono i veneti capaci di vincere i play-off, mentre il Foggia fu eliminato dalla Cremonese in semifinale.

Infine, la passata stagione in Serie B, la sfida si chiuse con un 3-1 per i padroni di casa. Kouame, Schenetti e Vido a marcare per i granata, mentre Deli fu l’autore del punto della bandiera per i rossoneri.

CONFRONTI DIRETTI A CITTADELLA (SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

1 vittoria Cittadella

1 pareggio

1 vittoria Foggia

4 gol fatti Cittadella

4 gol fatti Foggia

PRIMA E ULTIMA SFIDA A CITTADELLA (SERIE B)

Cittadella-Foggia 3-1, 38° giornata 2017/2018