Fra Donadoni e Iachini scarseggiano i gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia è che Roberto Donadoni e Giuseppe Iachini non si sfideranno in occasione di una 32esima giornata.

Perché gli unici 2 precedenti in Serie A col tecnico oggi al Bologna nelle vesti di padrone di casa sono caduti in questo particolare turno: Cagliari-Brescia 1-1 nel 2010-2011 e Parma-Palermo 1-0 nel 2014-2015.

Il doppio, 4, sono le sfide a campi invertiti, Donadoni ospite.

Dal totale degli scontri diretti in campionato emerge un bilancio che vede in leggero vantaggio l’ex ala del Milan d’Arrigo Sacchi.

Da segnalare l’avarizia sul fronte gol marcati: solo 9 in 6 sfide per una media di 1,5 a match.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DONADONI E IACHINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Donadoni

3 pareggi

1 vittoria Iachini

5 gol fatti squadre di Donadoni

4 gol fatti squadre di Iachini