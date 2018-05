Fra Giampaolo e Sarri quasi 5 gol per match

© foto di Federico De Luca

Sono sfide che viaggiano ad una media di quasi 5 gol ogni novanta minuti di gioco.

Non solo, perché entrambe le squadre in campo hanno sempre trovato la via della rete.

Eppure, Marco Giampaolo, Sampdoria, è ancora alla ricerca della prima vittoria ai danni del collega Maurizio Sarri, Napoli.

Al massimo c’è scappato il segno X in Empoli-Napoli del 2015-2016, quando al Castellani fu 2-2.

Poi soltanto sconfitte, con un bilancio degli scontri diretti che, per forza di cose, finisce per sorridere all’azzurro.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Giampaolo

1 pareggio

4 vittorie Sarri

8 gol fatti squadre di Giampaolo

16 gol fatti squadre di Sarri