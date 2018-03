Fra Grifone e Casteddu l'ultimo X proprio alla 27^

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli ultimi 11 incroci fra Genoa e Cagliari, con i liguri giocatori di casa, mai c’è scappato un segno X.

Per 8 volte, difatti, s’è imposto il Grifone. In 3 occasioni il risultato ha arriso al Casteddu.

E così per ritrovare una sfida chiusa in parità nel massimo campionato italiano dobbiamo scartabellare gli almanacchi di calcio fino alla stagione 1994-1995, quando Skuhravy e Dely Valdes misero le loro firme sul definitivo punteggio di 1-1.

Curiosità: allora come stavolta Genoa-Cagliari andò in scena alla 27esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

28 incontri disputati

14 vittorie Genoa

9 pareggi

5 vittorie Cagliari

54 gol fatti Genoa

34 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 1-1, 15° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Cagliari 3-1, 1° giornata 2016/2017