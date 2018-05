Fra Inter e Sassuolo mai un X

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle prime 2 occasioni fu successo Inter, fra l’altro senza incassare reti dall’avversario.

Nelle ultime 2, al contrario, ecco le vittorie del Sassuolo.

E così il bilancio degli scontri diretti al Meazza e in campionato fra nerazzurri e neroverdi è in perfetto equilibrio. Almeno dal punto di vista dei risultati.

Perché sul fronte delle segnature pesa, eccome, il 7-0 rifilato dal Biscione agli emiliani nella stagione 2014-2015.

Curiosità che emerge dando uno sguardo ai precedenti totali in Serie A fra i due club: su 9 sfide mai c’è scappato il segno X e il Sassuolo comanda per 5-4 in fatto di vittorie, nonostante abbia segnato la metà dei gol dell’Inter, 10-19.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

4 incontri disputati

2 vittorie Inter

0 pareggi

2 vittorie Sassuolo

9 gol fatti Inter

3 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sassuolo 1-0, 23° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sassuolo 1-2, 36° giornata 2016/2017