Fra Pro Vercelli e Pescara tanti gol e zero pareggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Undici reti in due sfide in Piemonte. Zero pareggi in quattro gare in Serie B.

Possiamo riassumerli così gli scontri diretti in cadetteria fra la Pro Vercelli ed il Pescara. Padroni di casa che arrivano a questo scontro diretto in chiave salvezza dopo il KO rimediato a Empoli, dalla prima in classifica. I piemontesi non vincono dalla 24esima giornata e negli ultimi 11 turni hanno raccolto solo 7 punti.

Non hanno poi fatto meglio gli abruzzesi che l’ultimo successo l’hanno conquistato alla 25esima giornata, mentre di punti nelle ultime 11 giornate ne contano solo 8. Però sono reduci da due pareggi contro delle big: Palermo e Bari.

CONFRONTI DIRETTI A VERCELLI (SERIE B)

2 incontri disputati

1 vittoria Pro Vercelli

0 pareggi

1 vittoria Pescara

5 gol fatti Pro Vercelli

6 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A VERCELLI (SERIE B)

Pro Vercelli-Pescara 0-4, 17° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A VERCELLI (SERIE B)

Pro Vercelli-Pescara 5-2, 30° giornata 2015/2016