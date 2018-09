Frosinone, col Palermo rischia di fare come il Latina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La rivalità fra Frosinone e Latina è cosa risaputa. Quello che però non sanno i ciociari, è che rischiano di fare come i pontini vicini di casa.

Spieghiamo meglio.

Esattamente quattro anni fa, nell’estate di Brasile 2014, il Latina aveva chiuso la regular season di Serie B al terzo posto. La finale play-off vedeva opposti i nerazzurri al Cesena, quarto nella graduatoria generale a un paio di punti proprio dalla squadra allora allenata da Breda.

Beh, l’anno successivo in Serie A ci stavano i bianconeri.

E quella appena citata rappresenta un’eccezione, perché in concomitanza con un anno mondiale la terza classificata in cadetteria al termine della stagione ha sempre vinto i play-off: nel 2005-2006, aveva trionfato il Torino; nel 2009-2010 era stata la volta del Brescia.

Chiuso il capitolo “corsi e ricorsi storici” dobbiamo ricordare che ai ragazzi di Longo, dopo il KO al Barbera di qualche giorno fa, è necessario un successo per salire di categoria. E per compiere l’impresa occorrerà sfatare un doppio complesso: il segno “1” in schedina mai è comparso nei precedenti Frosinone-Palermo di campionato, soprattutto i ciociari sono ancora a quota zero alla voce “gol segnati in casa”. I due club sono stati avversari, infatti, in A, B e C, con i gialloblù che al massimo, e quest’anno, hanno fatto 0-0 contro i rosanero.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

3 incontri disputati

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

2 vittorie Palermo

0 gol fatti Frosinone

4 gol fatti Palermo

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Palermo 0-0, 9° giornata 2017/2018