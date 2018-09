Frosinone-Genoa, peggior difesa contro capocannoniere di A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da un lato la peggior difesa e il peggior attacco della Serie A 2018-2019. Dall’altro l’attuale capocannoniere del principale torneo di calcio italiano.

Questo sarà Frosinone-Genoa.

I ciociari hanno incassato 16 reti e segnate zero. I genoani hanno in Piatek un micidiale e inaspettato finalizzatore: 6 reti.

Attenzione però, perché quella di Ballardini è comunque la terza difesa più perforata. Peggio hanno saputo fare solo il ChievoVerona e, appunto, il Frosinone.

Sono 2 i precedenti giocati nel Lazio.

Nel 2006-2007 la sfida fu di scena in cadetteria: 2-0 per gli ospiti con reti di De Rosa e Milanetto su rigore.

Nel 2015-2016 ecco il primo, e per il momento unico, testa a testa in serie A: 2-2 con questa sequenza di marcatori, Pavoletti, Blanchard, Diakité, Gakpe.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A E SERIE B)

2 incontri disputati

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

1 vittoria Genoa

2 gol fatti Frosinone

4 gol fatti Genoa

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Genoa 2-2, 12° giornata 2015/2016