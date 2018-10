Gasperini può fare 200 vittorie da professionista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E dopo una striscia di 6 vittorie senza soluzione di continuità, 1 in B più 5 in A, né gol al passivo, la passata stagione Marco Giampaolo ha avuto la meglio in trasferta su Gian Piero Gasperini.

E’ accaduto nel corso di Atalanta-Sampdoria 1-2, il 3 aprile 2018, in occasione della 27esima giornata.

La serie aveva avuto inizio nel 2004-2005 in occasione di Crotone-Ascoli 1-0 ed era andata avanti fino a Atalanta-Sampdoria 1-0 del 2016-2017.

Conteggiando anche le sfide a campi invertiti, vale a dire col tecnico originario di Bellinzona (Svizzera) nel ruolo di padrone di casa, rintracciamo un solo pareggio: 0-0 al termine di Siena-Genoa del 2008-2009.

Un motivo in più per sintonizzarci sulla sfida Gasperini-Giampaolo? Oltre al bel gioco la possibilità, per il primo, di toccare quota 200 vittorie nei campionati professionistici italiani.

Gasperini è infatti fermo a 199: 21 in C (playoff compresi) col Crotone; 26 in B col Crotone più 23 sempre in B col Genoa; in A ne contiamo 88 col Grifone, 3 col Palermo e 38 con l’Atalanta. E se l’avventura con l’Inter non fosse terminata con lo zero alla casella vittorie ottenute…

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

1 pareggio

4 vittorie Giampaolo

12 gol fatti squadre di Gasperini

9 gol fatti squadre di Giampaolo