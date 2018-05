Gattuso in cerca di vittorie contro Pecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due pareggi nella passata stagione in Serie B quando all’11esima giornata Pisa-Verona fu 0-0 e, nel girone di ritorno, il match a campi invertiti terminò sull’1-1.

Un successo per Fabio Pecchia in Serie A quando al 17esimo turno Verona-Milan si chiuse sul 3-0.

E così Rino Gattuso, contro i gialloblù, dovrà cercare il primo successo in campionato contro il collega.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E PECCHIA IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

2 pareggi

1 vittoria Pecchia

1 gol fatto squadre di Gattuso

4 gol fatti squadre di Pecchia