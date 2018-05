Genoa e Crotone, un derby di colori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal derby cittadino a quello dei colori.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria, il Genoa ospiterà al Ferraris quel Crotone reduce dalla vittoria per 1-0 su un’altra rossoblù, il Bologna.

Sarà la seconda sfida fra le due formazioni in Serie A e in Liguria.

La passata stagione fu uno scoppiettante 2-2 con reti di Simeone e Ocampos (su calcio di rigore) per i padroni di casa, Ceccherini e Ferrari per gli ospiti.

I numeri sorridono al Grifone che, conteggiando anche i testa a testa in cadetteria, fra le mura amiche è imbattuto, 2 affermazioni e 3 pareggi, mentre in 11 incroci totali annovera solo 1 battuta d’arresto: stagione 2001-2002, 4-3 a Crotone in occasione dell’allora 34esima giornata di cadetteria.

I ragazzi di Ballardini in casa sono a quota 15 punti (peggio hanno fatto Cagliari, Benevento e Sassuolo) grazie a 4 vittorie, 3 pareggi, cui dobbiamo aggiungere però 8 KO (il più recente è dello scorso 11 marzo, 0-1 col Milan).

Quelli di Zenga (doppio ex blucerchiato, giocatore prima, allenatore poi) in trasferta vantano 8 punti (stanno sopra solo al Benevento, ancora fermo a quota zero) con 2 successi, 2 segni X e ben 11 sconfitte. Numeri che trovano conferma anche nel computo delle marcature, perché le 13 a favore rappresentano il quarto peggior attacco esterno della A, mentre le 35 al passivo collocano i pitagorici al penultimo posto per inviolabilità fuori casa.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

2 vittorie Genoa

3 pareggi

0 vittorie Crotone

7 gol fatti Genoa

4 gol fatti Crotone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Crotone 2-2, 21° giornata 2016/2017