Genoa-Milan con un ritmo da retrocessione

© foto di Federico Gaetano

Quando s’è imposta la squadra di casa la maggior parte delle volte (6) l’ha fatto col punteggio di 1-0. Quando a vincere sono stati i giocatori ospiti il più delle volte (6 per ciascuna) è accaduto con lo 0-1 oppure lo 0-2.

Non c’è da stupirci, quindi, se negli ultimi 5 Genoa-Milan è sempre andata a segno una sola delle due squadre in campo.

Dal 2014-2015 al 2016-2017 hanno festeggiato i rossoblù. Dal 2017-2018 in poi è toccato ai rossoneri.

Pertanto l’ultimo segno X con gol è rappresentato dall’1-1 andato in scena nel 2010-2011. Mentre per trovare un risultato ad occhiali, vale a dire senza marcature, dobbiamo sfogliare gli almanacchi fino alla stagione 1993-1994.

La sfida del Ferraris, la 53esima in campionato, metterà di fronte due club che nel mese di settembre hanno viaggiato col freno a mano tirato. I liguri hanno raccolto 0,80 punti/match di media. Peggio è andata ai lombardi con 0,75. Andature da retrocessione.

La vittoria manca da troppo tempo per entrambe. L’ultima del Genoa è al secondo turno. La più recente del Milan al terzo. Dalla quarta giornata in poi, assieme, hanno raccolto un solo punto.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

14 vittorie Genoa

20 pareggi

18 vittorie Milan

53 gol fatti Genoa

66 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 2-2, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 0-2, 20° giornata 2018/2019