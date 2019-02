Genoa-Milan senza Piatek e, forse, Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Segno io oppure segna tu!

L’ultima volta che un Genoa-Milan di campionato è terminato con entrambe le squadre in gol fu alla 32esima giornata 2013-2014: un 1-2 firmato Taarabt, Honda e autorete di Abbiati.

Poi ecco 4 incroci con una sola delle due squadre capace di gonfiare la rete avversaria.

Stavolta la storia dovrebbe essere differente. Almeno prendendo per buona la classifica dei clean sheet stilata dopo la fine del girone d’andata. Il Milan con 4 e il Genoa con 3 gare a porta inviolata hanno saputo fare meglio soltanto della matricola Empoli che chiude la graduatoria a quota 2.

Peccato che i padroni di casa non possano fare affidamento sul fattore Piatek, 13 centri con 2 rigori fino a oggi. Il cartellino giallo rimediato prima delle vacanze natalizie ha fatto scattare la giornata di squalifica. E così Prandelli dovrà fare a meno di metà del suo potenziale offensivo, almeno in termini di produzione.

Dall’altro lato Gattuso ha ritrovato contro la Spal il gol di Higuain e la vittoria in campionato mettendo fine a un digiuno lungo 4 turni. Inoltre, scritto dell’assenza dell’attaccante polacco, potrà avvalersi del secondo miglior pacchetto arretrato in trasferta di tutta la Serie A: solo 8 reti incassate lontano dal Meazza.

Segnaliamo che sia la sfida d’andata che l’ultimo precedente al Ferraris sono stati decisi ben oltre il novantesimo minuto di gioco. Pertanto meglio evitare di lasciare gli spalti dello stadio o cambiare il canale della tivù prima che l’arbitro abbia decretato la fine delle ostilità fra le due squadre.

Ma Piatek e Higuain al momento del fischio d’inizio della sfida indosseranno sempre le stesse maglie di fine 2018?

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

14 vittorie Genoa

20 pareggi

17 vittorie Milan

53 gol fatti Genoa

64 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 2-2, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 0-1, 28° giornata 2017/2018