Genova sta diventando terreno fertile per il Napoli. Ma la Sampdoria...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terreno di gioco della Sampdoria sta diventando terreno fertile per il Napoli. A Marassi l'anno scorso l'allora formazione allenata da Sarri riuscì a conquistare la vittoria che sancì il raggiungimento di numero punti record in A dei partenopei, poi ritoccata a quota 91 con l'affermazione interna all'ultima giornata. In queste ultime stagioni, il Napoli ha raccolto ben 5 successi ed un segno X (l’1-1 del 2014-2015). I blucerchiati non fanno loro l’intera posta in palio dall’1-0 della stagione 2009-2010.

La Sampdoria è quota 1598 gol fatti in casa nella storia dei campionati di A a girone unico, quindi il traguardo dei 1600 è a portata di mano teorica.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

21 vittorie Sampdoria

17 pareggi

16 vittorie Napoli

77 gol fatti Sampdoria

60 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-2