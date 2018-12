I due soli acuti clivensi in terra parmigiana. Il contributo scarso delle panchine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per dodici volte il Parma ha ospitato il Chievo Verona e solamente in due circostanze i veneti sono riusciti ad espugnare il Tardini. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate in terra emiliana sono stati proprio gli ospiti ad avere la meglio, ovvero l'11 febbraio 2015, uno 0-1 firmato Zukanovic.

Il Chievo Verona continua ad essere l'unica squadra di Serie A a non aver ancora vinto nemmeno una partita, però c'è da dire che ha ottenuto tre pareggi consecutivi nelle ultime gare, una mini serie positiva che coincide sostanzialmente con l'avvento in panchina di Domenico Di Carlo, terzo allenatore di una stagione davvero difficile per i clivensi.

Davvero scarso il contributo dalla panchina avuto dalle due squadre. Il Parma finora ha avuto un solo gol realizzato da chi è entrato a partita in corso, mentre il Chievo è fermo a quota zero, al pari di Genoa e Fiorentina.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA

5 vittorie Parma

5 pareggi

2 vittorie Chievo Verona

15 gol fatti Parma

9 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A PARMA

2001/2002 Serie A Parma vs Chievo Verona 0-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2014/2015 Serie A Parma vs Chievo Verona 0-1