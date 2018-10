I due soli punti concessi dal Milan al Chievo. I veneti possono dare una mano alla difesa rossonera...

Ascoli, i convocati di Vivarini per la gara con il Foggia

Benevento, i convocati di Bucchi: out Costa, c'è Billong

Pescara, i convocati di Pillon per la gara con il Benevento

Carpi, i convocati di Castori: out Pezzi e Piu

Venezia, i convocati di Vecchi: out St. Clair, tornano in quattro

Palermo, arresti domiciliari per Zamparini: deciderà la Cassazione

Hellas-Lecce, le formazioni: Lee dal 1°. Falco neanche in panchina

Serie B, Lecce avanti al 45° sull'Hellas: in gol La Mantia

Foggia, Grassadonia: "Ascoli avversario in forma. Sarà una gara aperta"

Benevento, Bucchi: "Serve tempo per completare il percorso di crescita"

LA PRIMA SFIDA A MILANO 2001/2002 Serie A Milan vs Chievo Verona 3-2 L'ULTIMA SFIDA A MILANO 2017/2018 Serie A Milan vs Chievo Verona 3-2

Il Milan è l'unica squadra in Serie A che ancora non ha chiuso una partita senza subire gol: un match contro il Chievo potrebbe venire al momento giusto anche perché i gialloblu hanno segnato solo 11 reti nelle sfide a San Siro.

Sedici partite a San Siro (sponda Milan) e il Chievo ancora non è riuscito mai a vincere. Di più, i rossoneri hanno concesso solamente due punti (due pareggi) ai veneti e poi hanno sempre vinto. Un cammino devastante come ce ne sono pochi nell'attuale Serie A. Tra l'altro l'ultimo pareggio comincia ad essere anche piuttosto datato perché è del 28 marzo 2004 (2-2). Il Milan vince ininterrottamente contro il Chievo da 13 partite a questa parte.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy