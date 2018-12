I magnifici 13 dell'Atalanta, contro i solitari 4 dell'Udinese. Ma in Friuli i bianconeri...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola ha in Gasperini il suo spauracchio (tre partite e tre sconfitte per il tecnico dei friulani). Non altrettanto si può dire dell'Udinese nei confronti dell'Atalanta. In casa i friulani battono spesso i bergamaschi (23 vittorie contro 8) e non perdono con i nerazzurri dal 18 ottobre 2009 (1-3). L'Udinese è in serie positiva interna contro l'Atalanta da sette partite (quattro vittorie e tre pareggi).

Da anni viene ripetuto il concetto che la vera forza dell'Atalanta firmata Gasperini è il collettivo, concetto che può essere valido anche in questa stagione perché la formazione nerazzurra è quella che in Serie A ha portato ad andare a segno il maggior numero di giocatori diversi, 13, al pari della Roma. Per contro l'Udinese è invece la peggiore in questo senso avendo mandato a segno solamente 4 giocatori diversi.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

23 vittorie Udinese

8 pareggi

8 vittorie Atalanta

64 gol fatti Udinese

41 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Atalanta 3-2

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Atalanta 2-1