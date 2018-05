I numeri che fanno preoccupare il Cagliari. I rigori non stanno di casa a Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la trentunesima volta tra Serie A e B, il Bologna fa visita al Cagliari e solo 4 volte è riuscito a portare a casa la vittoria.

Il Cagliari è la squadra di Serie A che ha mandato meno giocatori diversi a segno, ovvero 9, tutte le altre sono almeno in doppia cifra fino a giungere a Napoli, Benevento e Udinese che possono vantare 15 marcatori diversi. I sardi non sono messi bene neanche per gol dalla panchina: solo 2 (peggio hanno fatto Benevento, Udinese e Sassuolo con 1). Ed anche nella classifica dei clean sheet (porta imbattuta a fine gara), perché solamente 5 volte il portiere dei rossoblu è uscito dal campo senza aver preso nemmeno una rete (peggio solo il Benevento con 2). Il Bologna è invece la squadra di A ad aver segnato meno su rigore, solo 1, al pari del Chievo.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

13 vittorie Cagliari

13 pareggi

4 vittorie Bologna

39 gol fatti Cagliari

24 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Bologna 0-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2016/2017 Serie A Cagliari vs Bologna 1-1