Icardi l'ultimo castigatore blucerchiato. Quanto si segna tra Juve e Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria è una delle poche squadre che può vantarsi di aver violato l'Allianz Stadium. Lo ha fatto il 6 gennaio 2013, un 2-1 arrivato grazie ad una doppietta di Icardi che allora vestiva la maglia blucerchiata. Che lo Stadium sia un fattore per i bianconeri è dimostrato anche dal cammino interno di quest'anno: 15 partite, 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro la Lazio).

TANTI GOL - Juventus-Sampdoria si sta trasformando in una partita in cui non mancano di certo. Sono ben 34 (23 della Juve, 11 della Samp) quelli visti nelle ultime sette partite a Torino, per una media praticamente di 5 reti a partita.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

35 vittorie Juventus

19 pareggi

5 vittorie Sampdoria

115 gol fatti Juventus

47 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1946/1947 Serie A Juventus vs Sampdoria 2-1

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2016/2017 Serie A Juventus vs Sampdoria 4-1