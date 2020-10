Il bel terno del Cagliari. Dieci gol in una partita? A Bergamo si sono già visti

L'Atalanta ha iniziato come meglio non poteva questo campionato di Serie A, ottenendo due vittorie esterne e anche a suon di gol (quattro reti rifilate al Torino e quattro alla Lazio). Il Cagliari dopo aver pareggiato alla prima, ha subito una battuta d'arresto interna, sempre con la Lazio.

21 vittorie contro 6. La tradizione parla chiaramente a favore dell'Atalanta nei match interni contro gli isolani. Eppure c'è da dire che le ultime tre sfide giocate a Bergamo le hanno vinte proprio i rossoblu e che, stranamente, l'Atalanta è pure rimasta all'asciutto quanto a reti segnate, nelle ultime due.

Altri dati da sottolineare. Nella stagione 1976/77 in B, Atalanta e Cagliari, insieme al Pescara, hanno dato vita ad un gironcino all'italiana che ha portato alla promozione in A dei nerazzurri e degli abruzzesi. A Bergamo l'Atalanta ha superato il Cagliari per 2-1 e anche quel precedente rientra tra quelli conteggiati.

Dieci gol in una partita? In Atalanta-Cagliari si è verificato questo evento. Il 27 marzo 1932 gli orobici ebbero la meglio sugli avversari per 6-4!

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

21 vittorie Atalanta

6 pareggi

6 vittorie Cagliari

64 gol fatti Atalanta

33 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1931/1932 Serie B Atalanta vs Cagliari 6-4

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Cagliari 0-2