Il Bologna cerca la prima in casa col Sassuolo...e la 600esima della sua storia

Per la quarta volta il Bologna ospita il Sassuolo, in un derby emiliano che ha preso il posto di quello tra i felsinei e il Parma. Ebbene, i rossoblu non sono mai riusciti a vincere e hanno perso in una circostanza. Pochissime le reti segnate in queste tre gare: tre, di cui due da parte dei neroverdi ospiti.

Il Sassuolo è la squadra di Serie A che ha mandato a segno il minor numero di calciatori, otto, assieme alla Spal. Il Bologna è ad un passo dalla 600esima vittoria in casa in A dalla prima edizione del campionato a girone unico ad oggi: con un successo sulla formazione allenata da Iachini raggiungerebbe questo storico traguardo.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

0 vittorie Bologna

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

1 gol fatto Bologna

2 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

2013/2014 Bologna vs Sassuolo 0-0

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2016/2017 Bologna vs Sassuolo 1-1