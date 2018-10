Il Cagliari fa 1.300. Il Bologna vuol fare 250. Ma che noia i primi tempi...

© foto di Federico De Luca

Saltare il primo tempo ed entrare allo stadio il secondo? Per Cagliari-Bologna potrebbe essere più di un’idea.

Perché nelle ultime 5 sfide di campionato i primi quarantacinque minuti sono terminati col punteggio di 0-0 per 4 volte. L’unica eccezione è rappresentata dallo scontro diretto nella stagione 2013-2014, quando il 30 d’ottobre Garics (26’) decise di smuovere un po’ il tabellone con i risultati.

Ma è la storia degli incroci rossoblù in Serie A che ribadisce questa strana statistica. In 28 precedenti solo 5 volte le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per il tè di metà partita avendo marcato 2 o più reti, mentre in 12 occasioni c’è scappato il risultato ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

Se a questo ci aggiungiamo che… Cagliari e Bologna con solo 4 marcature rappresentano le due squadre meno prolifiche del campionato dopo il fanalino di coda Frosinone e che il felsinei ancora non hanno segnato lontano dal Dall’Ara.

Chiudiamo segnalando un paio di numeri dal fronte classifica perpetua di Serie A col girone unico.

Per il Casteddu sarà la gara numero 1.300, ad oggi ne ha disputate 649 fra le mura amiche e 650 in trasferta raccogliendo un totale di 1.382 punti. I Petroniani in caso di tre punti tutti assieme coglierebbero la vittoria numero 250 lontano da casa. I ragazzi di Inzaghi sono fermi a quota 249, ma nel 2018 non sono mai riusciti ad acciuffare un segno 2 in schedina, la più recente affermazione esterna è quella in casa del ChievoVerona datata 22 dicembre 2017.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

31 incontri disputati

13 vittorie Cagliari

14 pareggi

4 vittorie Bologna

39 gol fatti Cagliari

24 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Bologna 0-0, 15° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Bologna 0-0, 34° giornata 2017/2018