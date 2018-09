Il campo dove Icardi (e l'Inter) hanno fatto cento! La vittoria a tavolino dei nerazzurri del 76

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marassi blucerchiata è una sorta di filiale di San Siro per l'Inter che ha una tradizione molto favorevole sul campo della Sampdoria, avendo ottenuto ben 28 vittorie contro le 12 della squadra di casa. L'ultima volta poi che queste due formazioni si sono affrontate è stata una vera e propria festa nerazzurra: la squadra di Spalletti si è imposta per 5-0 a Genova grazie alla rete di Perisic e allo straordinario poker realizzato da Icardi. In quella giornata l'argentino ha superato quota 100 reti realizzate in Serie A e anche l'Inter ha sfondato ampiamente quota 100 gol siglati in casa della Sampdoria.

LA VITTORIA A TAVOLINO DELL'INTER – Tra le curiosità di Sampdoria-Inter troviamo anche un successo a tavolino dei nerazzurri. L'11 gennaio 1976, un gol annullato a Rossinelli della Sampdoria, per la posizione di fuorigioco di Arnuzzo provocò l'invasione di campo di un tifoso che colpì con un pugno al volto l'arbitro Ciacci. Per la cronaca la partita era stata comunque vinta dai nerazzurri per 2-1.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

12 vittorie Sampdoria

21 pareggi

28 vittorie Inter

58 gol fatti Sampdoria

104 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Inter 1-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2017/2018 Serie A Sampdoria vs Inter 0-5