Il Chievo ha trasformato Cagliari in un terreno amico: il posto giusto per la prima vittoria?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con un crescendo importante, il Chievo Verona è riuscito a trasformare il campo di Cagliari, in un terreno di gioco amico. E così il bilancio dice che i veneti sono in vantaggio 6-4 in fatto di vittorie. Nelle ultime cinque partite i clivensi ne hanno vinte addirittura quattro e nelle ultime sei partite hanno preso soltanto quattro gol concentrate tutte in un'unica gara (Cagliari-Chievo 4-0 del 15 aprile 2017).

Al di là dei numeri positivi in terra sarda c'è da dire che il Chievo non ha ancora ottenuto una vittoria in questa stagione e deve ancora togliere il segno meno in fatto di punti. Cinque le sconfitte consecutive per i gialloblu e la prima con Ventura in panchina è stata un autentico disastro (sconfitta interna per 5-1 contro l'Atalanta).Il Cagliari, al pari del Frosinone, è la squadra di Serie A ad aver mandato in rete il minor numero di giocatori, solo tre.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

4 vittorie Cagliari

4 pareggi

6 vittorie Chievo Verona

20 gol fatti Cagliari

19 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1997/1998 Serie B Cagliari vs Chievo Verona 2-2

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2017/2018 Serie A Cagliari vs Chievo Verona 0-2