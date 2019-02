Il Cosenza punta al tre su tre col Cittadella. Ma segnare ai veneti è molto difficile...

© foto di Andrea Rosito

Due volte su due: il Cosenza ha ospitato il Cittadella due volte e per due volte lo ha anche battuto. I calabresi, ovviamente, ora puntano al tre su tre, ipotesi che i veneti cercheranno di scongiurare a tutti i costi.

Il Cosenza sta vivendo un buon momento: escluso il turno di riposo, viene da cinque risultati utili consecutivi, ovvero una vittoria e quattro pareggi. La migliore serie dall'inizio del campionato ad oggi. Il Cittadella invece non perde da tre partite (una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare).

Il Cittadella è la squadra che per più volte ha chiuso una partita senza subir reti (8 volte), subito dopo la Cremonese che è a quota dieci. Il Cosenza è la formazione che ha mandato a segno il minor numero di giocatori diversi, solo 8 al pari del Livorno. In questa particolare classifica il Cittadella non è che se la cavi molto meglio perché è subito sopra a quota 9.

TUTTI I PRECEDENTI A COSENZA

2 vittorie Cosenza

0 pareggi

0 vittorie Cittadella

3 gol fatti Cosenza

1 gol fatto Cittadella

LA PRIMA SFIDA A COSENZA

2000/2001 Serie B Cosenza vs Cittadella 1-0

L'ULTIMA SFIDA A COSENZA

2001/2002 Serie B Cosenza vs Cittadella 2-1