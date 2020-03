Il fattore campo salta nel derby. Primato negativo condiviso da Pisa e Livorno

vedi letture

Una vittoria e tre sconfitte nelle ultime 4 gare per il Pisa che non sta di certo vivendo il suo momento migliore della stagione. Due risultati utili consecutivi (una rarità in questa stagione), ma anche una sola vittoria nelle ultime 16 partite disputate. Con questi numeri pensare alla salvezza diventa quasi impossibile per il Livorno.

Il fattore campo è venuto meno diverse volte nel derby tra Pisa e Livorno. Predominio amaranto in Serie C con otto vittorie contro le tre dei padroni di casa. In B invece ha vinto più volte il Pisa (4 contro 3). Da notare che Pisa e Livorno si sono affrontate diverse volte alla 28esima giornata come avverrà a questa tornata. Mai i nerazzurri sono riusciti ad imporsi in questi cinque precedenti e lo score parla di due successi amaranto e tre pareggi.

Il Pisa è la squadra di B ad aver mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi: ben 16. Però è anche l'ultima assieme al Livorno e all'Empoli come reti realizzate da calciatori partiti in panchina: solo 1. Curioso vedere come in questa particolare graduatoria siano in fondo tutt'e tre le squadre toscane.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE B E C)

7 vittorie Pisa

14 pareggi

11 vittorie Livorno

33 gol fatti Pisa

51 gol fatti Livorno

LA PRIMA SFIDA A PISA

1935/1936 Serie B Pisa vs Livorno 1-1



L'ULTIMA SFIDA A PISA

2017/2018 Serie C1 Pisa vs Livorno 1-0