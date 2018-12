Il Frosinone fa 50, la Fiorentina 2.648 in più…

© foto di Federico De Luca

Quella di venerdì sarà la 50esima gara in Serie A del Frosinone. L’avversario di turno, la Fiorentina, di caps nella massima categoria ne conta 2.648 in più…

I toscani rappresentano squadra contro cui i gialloazzurri mai hanno vinto in campionato. E’ vero che i precedenti sono soltanto 2, entrambi in Serie A 2015-2016. Ma se nel girone d’andata al Franchi arrivò una sonora sconfitta per 1-4 (di Frara la rete dei ciociari), al ritorno nell’allora Matusa andò in scena un pareggio a occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0.

Da segnalare che entrambi i club hanno in corso la più lunga serie di risultati positivi dall’avvio del campionato.

Il Frosinone viene da 3 gare OK con 5 punti raccolti. Un bottino che gli ha permesso di agganciare l’Empoli al penultimo posto in classifica e portarsi a sole tre lunghezze da Udinese e Bologna.

Anche la Fiorentina ha sempre fatto punti negli ultimi 3 turni, ma ha raccolto solo e soltanto pareggi (tutti per 1-1 contro Cagliari, Torino e Roma) finendo con l’essere scavalcata in classifica da Sassuolo e Torino.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

0 gol fatti Frosinone

0 gol fatti Fiorentina

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE A)

Frosinone-Fiorentina 0-0, 30° giornata 2015/2016