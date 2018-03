Il Genoa vuol fare 400 in casa del Bologna

© foto di Insidefoto/Image Sport

Se il Genoa proseguisse sulla strada intrapresa nelle ultime tre giornate raggiungerebbe il traguardo delle quattrocento trasferte a punti nella Serie A col girone unico.

Ad oggi, infatti, il Grifone è fermo a quota 399. Merito (anche) di Laxalt che ha firmato i colpi esterni in casa della Lazio e del ChievoVerona.

Il bilancio degli scontri diretti a Bologna però non è dei più incoraggianti. I felsinei guidano infatti 24-5 in fatto di vittorie (i pareggi ammontano a 19) e 88-50 sul fronte delle marcature.

Al Dall’Ara i rossoblù di casa hanno un ruolino di 4 vittorie, 3 segni X, 6 sconfitte con 18 gol fatti e 20 incassati (numero quest’ultimo che rappresenta la quarta peggior difesa casalinga della Serie A).

Lontano dal Ferraris i rossoblù liguri hanno raccolto 5 successi, 4 pareggi, 4 KO con 8 reti all’attivo (secondo attacco meno prolifico) e 7 al passivo (seconda miglior difesa esterna).

L’ottimo lavoro di copertura fatto dal Grifone si riscontra anche nella classifica per clean sheet totalizzati in questa Serie A: 10, peggio solo di Juventus, Napoli e Roma.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

48 incontri disputati

24 vittorie Bologna

19 pareggi

5 vittorie Genoa

88 gol fatti Bologna

50 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-1, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-1, 7° giornata 2016/2017