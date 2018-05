Il Milan travolgente con la Fiorentina. Il trittico di Montella e lo scudetto perso coi viola

© foto di J.M.Colomo

46 a 11. Questo il computo delle vittorie, nettamente a favore del Milan nei confronti interni contro la Fiorentina. Milan che ha anche vinto le ultime due partite disputate a San Siro contro i viola.

Clamorosa però fu la vittoria della Fiorentina il 7 aprile 2012 (vigilia di Pasqua), un 1-2 con decisiva l'unica rete segnata in viola da Amauri che sostanzialmente condannò i rossoneri a perdere lo scudetto in quella stagione a favore della Juventus. A seguire c'è stato il trittico molto positivo di Montella con due successi e un pareggio (il periodo migliore della Fiorentina contro il Milan).

Milan e Fiorentina hanno mandato a segno un bel numero di giocatori delle rispettive rose: 15 a testa. Meglio, incredibile a dirsi ma vero, in Serie A ha fatto solo il Benevento, arrivato a quota 16. In quanto a gol arrivati dalla panchina invece nessuno è meglio dei viola che sono ad 11 gol, mentre il Milan è settimo a 6 in questa graduatoria particolare.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

46 vittorie Milan

20 pareggi

11 vittorie Fiorentina

139 gol Milan

67 gol Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1931/1932 Serie A Milan vs Fiorentina 1-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2016/2017 Serie A Milan vs Fiorentina 2-1