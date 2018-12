Il Pruzzo 'traditore', l'unico acuto giallorosso di Gerson

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Fiorentina non vince da tre partite (una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre gare), la Roma invece da due partite (un pareggio e una sconfitta), non è un momento molto felice quello che stanno vivendo Pioli e Di Francesco.

Però tra Fiorentina e Roma è un match che presenta molte particolarità. Tra tutte citiamo intanto una sfida giocata di lunedì pomeriggio (all’epoca vi era solo un solo posticipo alla domenica sera e stop e il calcio italiano non era lo spezzatino attuale) il 9 aprile 2001. La decisione di posticipare la partita fu presa per evitare l’invasione di tifosi giallorossi, invasione che però avvenne comunque. Ma in quella sfida la Roma, che era lanciata verso la conquista del suo terzo scudetto, venne battuta per 3-1, castigata da Enrico Chiesa, il padre di Federico, che gioca attualmente in maglia viola, autore di una doppietta, oltre che da un'autorete.

Nel conteggio dei match troviamo anche uno spareggio per l’accesso alla Coppa Uefa, il 30 giugno 1989, che vide la Fiorentina vincere 1-0 sul campo neutro di Perugia grazie ad un gol di un certo Roberto Pruzzo, ovvero uno che è stato una delle colonne giallorosse e che in maglia viola ha segnato solo quella rete.

Infine: nella vittoria dell'anno scorso della Roma (4-2) spicca la doppietta realizzata da Gerson, centrocampista-attaccante esterno che giocherà stasera al Franchi con i gigliati. Quella è stata l'unica doppietta realizzata in Italia dal brasiliano.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DELLA FIORENTINA

34 vittorie Fiorentina

31 pareggi

15 vittorie Roma

115 gol fatti Fiorentina

78 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Roma 3-1

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Roma 2-4