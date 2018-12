Il Torino a Milano si è fermato a Schachner. La porta aperta del Milan

24 marzo 1985. E' questa la data dell'ultima vittoria del Torino a San Siro contro il Milan. Decisivo fu nella circostanza il gol di Schachner (1-0 per i granata il risultato finale). Dopo quella sconfitta 22 risultati positivi per il Milan con 15 vittorie e 7 pareggi e solamente 8 reti subite in questo lasso di tempo.

Il Milan è la squadra di questo campionato di Serie A ad aver chiuso il minor numero di partite senza reti subite, quello che gli inglesi chiamano 'clean sheet': solamente una. L'apporto dalla panchina sia per il Milan e il Torino non è un granché: un solo gol per entrambe le squadre. In attesa delle partite di questo pomeriggio sono solo due le squadre che hanno fatto peggio a quota zero: Genoa e Chievo Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

42 vittorie Milan

19 pareggi

11 vittorie Torino

128 gol fatti Milan

51 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Milan vs Torino 1-2

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Torino 0-0