Il tre su tre in trasferta del Torino e un segno premonitore col Chievo

E' un quadro piuttosto equilibrato quello che ci si presenta davanti parlando di Chievo-Torino. Clivensi leggermente in vantaggio per 6-4 in fatto di vittorie sui granata (e 4 sono pure i pareggi).

Il Chievo è una delle due squadre a non aver ancora vinto in questo campionato (l'altra è il Frosinone). Torino imbattuto in trasferta, anche se ha sempre e solo pareggiato. E a proposito di pareggi, l'ultima sfida al Bentegodi è finita proprio 0-0: che sia un segno premonitore?

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

6 vittorie Chievo Verona

4 pareggi

4 vittorie Torino

18 gol fatti Chievo Verona

14 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1996/1997 Serie B Chievo Verona vs Torino 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Chievo Verona vs Torino 0-0