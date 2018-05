Il Verona punta sul Bentegodi. E il Sassuolo dopo la prima volta...

© foto di Alberto Forestieri

Per sei volte il Verona ha ospitato il Sassuolo tra Serie A, B e C. In una sola circostanza gli emiliani hanno fatto bottino pieno ed è stata nella prima sfida al Bentegodi nel gennaio 2008, in Serie C. Dopo di quella battuta d'arresto quattro vittorie e un pareggio ottenuti dagli scaligeri. Anche se relativamente, per la stagione in corso si può comunque parlare di effetto Bentegodi per il Verona perché è proprio nello stadio di casa che la formazione di Pecchia ha ottenuto 16 dei 25 punti fin qui ottenuti e questo scontro diretto vale molto.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A, B E C)

4 vittorie Hellas Verona

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

8 gol fatti Hellas Verona

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A VERONA

2007/2008 Serie C1 Hellas Verona vs Sassuolo 0-2

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2015/2016 Serie A Hellas Verona vs Sassuolo 1-1