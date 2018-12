In Benevento-Perugia occhio ai calci di rigore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 2018 al 2014 erano state avversarie nei vari gironi dell’attuale Serie C. Poi ecco l’unica annata assieme in cadetteria, quella indimenticabile per i sanniti.

Benevento-Perugia torna a distanza di due anni in regular season, un po’ di meno se conteggiamo anche lo scontro diretto nei play-off.

Alla decima giornata del 2016-2017 la sfida andò in archivio col punteggio di 0-0. Qualche mese più tardi, in occasione degli spareggi promozioni fu invece 1-0 con Chibsah man of the match.

Curiosità: in entrambe le occasioni sulla panchina degli umbri sedeva Cristian Bucchi, l’attuale allenatore del Benevento.

Il bilancio degli scontri diretti in campionato, solo 6, vende in vantaggio i padroni di casa.

Attenzione ai calci di rigore.

Perché Benevento (3) e Perugia (5) sono rispettivamente terza e prima nella classifica delle squadre che ne hanno calciati più di tutti in cadetteria.

Non solo. I biancorossi (4) sono anche con Livorno, Brescia e Carpi il club che se n’è visti fischiare il maggior numero contro.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE B E SERIE C)

6 incontri disputati

3 vittorie Benevento

2 pareggi

1 vittoria Perugia

6 gol fatti Benevento

3 gol fatti Perugia

PRIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE B)

Benevento-Perugia 0-0, 10° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE B)

Benevento-Perugia 1-0, play-off giornata 2016/2017