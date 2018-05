In Juventus-Bologna occhio a Orsolini (e la maledizione del VAR)

Dopo l’esordio con pareggio per 1-1 nel 2011-2012, per i felsinei allo Stadium sono arrivate solo sconfitte.

E così per ritrovare un segno “2” in schedina dobbiamo cambiare impianto di gioco, quando cioè Juventus-Bologna era di scena all’Olimpico, 0-2 nel 2010-2011.

Quella appena citata rappresenta, in assoluto, l’ultima vittoria dei rossoblù in campionato contro i bianconeri. Poi, difatti, ecco 11 risultati positivi per i piemontesi: 8 affermazioni e 3 pareggi (in casa: 4-1; fuori: 4-2).

I ragazzi di Allegri hanno da farsi perdonare, dal pubblico dello Stadium, il KO nella sfida scudetto contro il Napoli. O meglio, la prestazione offerta contro gli azzurri.

Quelli Donadoni, con 1 punto raccolto nelle ultime 3 giornate, devono ritrovare gli stimoli per un torneo che da qualche tempo non ha più obiettivi, salvezza raggiunta con largo anticipo e distanza eccessiva dalla zona Europa.

Considerate tutte le polemiche sull'impiego del VAR... fari puntati su Riccardo Orsolini, in prestito al Bologna proprio dalla Juventus. E’ ancora alla ricerca del primo gol in Serie A e quest’anno l’assistenza virtuale al direttore di gara gli ha cancellato l’esultanza per ben due volte, l’ultima una settimana fa contro il Milan.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

71 incontri disputati

41 vittorie Juventus

25 pareggi

5 vittorie Bologna

118 gol fatti Juventus

54 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 2-0, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 3-0, 19° giornata 2016/2017