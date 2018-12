In Milan-Juventus CR7 può fare 100, l'ex Higuain 2.700

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Avesse marcato una tripletta, avrebbe tolto la possibilità a CR7 di entrare nella storia di Milan-Juventus.

La stagione passata la sfida in casa dei rossoneri terminò con gli ospiti vittoriosi per 2-0. A marcare entrambe le reti fu Gonzalo Higuain. Quelli dell’argentino furono rispettivamente i gol numero 98 e 99 della Juventus nel Meazza rossonero in Serie A.

Insomma, sarebbe bastato un altro centro per fare 100. Obiettivo che invece è alla portata del suo successore alla Vecchia Signora, quel Cristiano Ronaldo già a quota 7 in campionato.

Il grande ritardatario negli scontri diretti fra le due ultime squadre ad appuntarsi lo scudetto tricolore sul petto è il segno X. Il più recente risale alla 25esima giornata 2011-2012, stagione d’avvio del dominio juventino. Poi ecco 2 vittorie per i padroni di casa, entrambe per 1-0 (nel 2012-2013, Robinho su calcio di rigore, e nel 2016-2017, Locatelli dalla distanza). Cui dobbiamo aggiungere 4 successi degli ospiti, 3 dei quali marcando una doppietta, 1 soltanto incassando gol.

Curiosando negli almanacchi di calcio scopriamo anche che di Milan-Juventus alla 12esima giornata di Serie A ne sono stati giocati 4 in passato.

Nel 1947-1948 fu 5-0 con autorete di Angeleri e reti di Annovazzi, Gratton e (2) Carapellese.

Nel 1948-1949 arrivò un 1-1, Boniperti e Annovazzi i marcatori.

Nel 1955-1956 ecco un 3-1 firmato Ricagni, Schiaffino (2) e Colella.

Nel 1961-1962, infine, sonoro 5-1 quasi tutto opera di Altafini (4), cui si aggiunsero Rosa e Rivera.

Curiosità: al termine dei 4 campionati appena citati il Milan conquisto lo scudetto solo una volta, nel 1961-1962. Prima a conquistare il tricolore erano stati il Torino, due volte, e la Fiorentina.

Dimenticavamo… la classifica all time di A ci racconta che il gol subiti dalla Vecchia Signora sono 2.699 (1.165 in casa, 1.534 fuori). Non potrà quindi fare 100, ma se giocherà Higuain potrà firmare il gol numero 2.700 subito dal suo ex club.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

83 incontri disputati

28 vittorie Milan

33 pareggi

22 vittorie Juventus

114 gol fatti Milan

99 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Juventus 1-1, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Juventus 0-2, 11° giornata 2017/2018