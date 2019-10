In Sassuolo-Spal che occasione per Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per il capocannoniere della Serie A Domenico Berardi, già 5 gol per il fantasista neroverde che mai era partito così bene nel massimo torneo italiano: il suo Sassuolo è atteso dal derby contro la Spal.

Buone notizie perché il Sassuolo ha sempre marcato almeno una rete agli estensi. Fra Serie C ed A è successo 8 volte su otto.

Non solo.

La compagine di Ferrara mai ha fatto proprio un derby regionale in Serie A. Se al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha colto due pareggi con lo stesso identico punteggio, 1-1, fra le mura amiche del Mazza è sempre andata KO senza scuotere la rete avversaria.

Le due compagini arriveranno a questo appuntamento da vicine di casa nella classifica. Entrambe hanno raccolto 3 punti, grazie al successo dei neroverdi sulla Sampdoria e dei biancazzurri sulla Lazio.

A proposito, fra i marcatori dei precedenti incroci fra Sassuolo e Spal il nome di Domenico Berardi non c’è, tuttavia era assente in 3 sfide su 4.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE C)

4 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

1 vittoria Spal

5 gol fatti Sassuolo

5 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Spal 1-1, 28° giornata 2017/2018

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Spal 1-1, 25° giornata 2018/2019