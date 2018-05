Inter-Cagliari, da 3-0 a 0-2 in un paio di settimane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I numeri dei precedenti strizzano l’occhio ai padroni di casa. Ma l’Inter non batte il Cagliari al Meazza dal 2011-2012.

Dopo ecco 2 segni X e, negli ultimi due scontri diretti, altrettanti KO: 1-4 nel 2014-2015, con Ekdal autore di una tripletta, e 1-2 nel 2016-2017, con Handanovic marcatore, ma nella propria porta.

Quella che scenderà in campo nell’anticipo di stasera è un’Inter che non marca da 3 match di fila. Sono arrivati due pareggi ad occhiali, contro Milan e Atalanta, e una sconfitta per 0-1, contro il Torino.

Fra i 37 Inter-Cagliari disputati in Serie A ricordiamo quello del torneo 1967-1968.

Sul campo finì con un secco 3-0 per i nerazzurri. Un paio di settimane più tardi il Giudice Sportivo diede però lo 0-2 al Cagliari perché, raccontano le cronache dei giornali d’allora, fra il primo e secondo tempo il rossoblù Longo era stato colpito all’occhio mentre entrava nel tunnel d’accesso agli spogliatoi da qualcosa piovuto dagli spalti, molto probabilmente una moneta da 100 lire.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

37 incontri disputati

21 vittorie Inter

9 pareggi

7 vittorie Cagliari

70 gol fatti Inter

40 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Cagliari 3-0, 24° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Cagliari 1-2, 8° giornata 2016/2017