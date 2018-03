Inter, se in casa del Genoa non segni...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter non fa bottino pieno a Genova, sponda rossoblù, dalla stagione 2011-2012.

Allora, in occasione dell’11esima giornata, fu sufficiente un gol di Nagatomo. Poi sono arrivati un pareggio ad occhiali nella stagione successiva e 4 affermazioni consecutive dei rossoblù.

Soprattutto all’indomani del 23 maggio 2015, ultima volta con l’Inter a rete, è scattato un digiuno che per il Biscione ha toccato quota 240 minuti (recuperi esclusi).

E nel calcio la regola è abbastanza semplice: per vincere occorre segnare.

Problema che i due club hanno mostrato in questa stagione. Perché nonostante il quinto attacco maggiormente prolifico, 40 centri, i lombardi hanno portato ad esultare solo 9 calciatori in campionato e il 45% delle marcature, 18 gol, portano la firma di Icardi.

Insomma, scrivere di un’Inter Icardi dipendente non è un azzardo.

Anche il Genoa ha segnato con 9 giocatori, ma in mancanza di un bomber vero e proprio, sono Laxalt (certo non un puntero) e Galabinov (alla prima stagione in A) i bomber con 3 centri, mette in mostra il quart’ultimo attacco della Serie A, 19 gol.

Chiudiamo segnalando che il Grifone è reduce da un doppio successo (mai accaduto in questo torneo) esterno, mentre la Beneamata ha ritrovato quella vittoria che latitava dalla 15esima giornata.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

50 incontri disputati

17 vittorie Genoa

19 pareggi

14 vittorie Inter

68 gol fatti Genoa

63 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 1-4, 15° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 1-0, 35° giornata 2016/2017