Inter senza Kondogbia a Torino non fai punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Geoffrey Kondogbia non avrà lasciato un ricordo indelebile con i colori nerazzurri. Eppure con lui in squadra l’Inter ha raccolto 4 punti sui 6 disponibili a Torino. Non solo. In casa dei granata il centrocampista nato a Nemours ha marcato i suoi unici gol nella Serie A. Nel 2015-2016 mise a segno lo 0-1 che sarebbe resistito finno al triplice fischio finale dell’arbitro Irrati. Nel torneo 2016-2017 fu l’autore del momentaneo 0-1, diventato al novantesimo un 2-2 per via delle altre reti firmate Baselli, Acquah, Candreva.

Proprio il centro dell’ex laziale al minuto 62 di quel Torino-Inter è stato l’ultimo gol del Biscione sul campo del Toro. Da allora è scattato un digiuno che, recuperi esclusi, è arrivato a quota 208 minuti. Soprattutto, i granata hanno raccolto 2 vittore di fila col medesimo punteggio, 1-0.

Dando un’occhiata anche ai precedenti a campi invertiti, ci accorgiamo che l’Inter non conquista l’intera posta in palio dal 2-1 casalingo alla decima giornata 2016-2017. Successivamente fra match in Lombardia e in Piemonte ha rimediato 2 KO (entrambi a Torino) e 3 segni X (due dei quali a Milano).

Ma non è l’unica particolarità che troviamo osservando sia i match del Grande Torino che quelli del Meazza. Sommando assieme i pareggi, infatti, ne rintracciamo ben 49: 23 all’ombra della Mole, 26 con vista sulla Scala.

Terminiamo ricordando i punteggi più ricorrenti del match con i granata squadra di casa: l’1-1 e lo 0-1 vantano entrambi 9 caps, l’1-0 e lo 0-0 sommano ciascuno 8 presenze. Insomma, un match ogni due fa capolino uno di questi quattro risultati.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

75 incontri disputati

25 vittorie Torino

23 pareggi

27 vittorie Inter

100 gol fatti Torino

95 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Inter 4-1, 31° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Inter 1-0, 21° giornata 2018/2019