Inter, superato il mezzo secolo senza sconfitte a Ferrara. L'andamento opposto nerazzurri-Spal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gioca in trasferta l'Inter, ma è pur sempre in vantaggio rispetto alla Spal. La formazione di Ferrara non riesce a battere i nerazzurri tra le mura amiche da oltre mezzo secolo: esattamente dall'11 febbraio 1962 quando si impose per 1-0. Da allora sei risultati positivi consecutivi dell'Inter, ma soprattutto cinque vittorie nelle ultime cinque gare.

Poche giornate già giocate in questo campionato ma l'Inter è già riuscita a mandare in rete 9 giocatori diversi. Solo la Roma ha fatto meglio della formazione di Spalletti essendo già in doppia cifra (10).

Dopo un'ottima partenza, la Spal è in serie negativa, perché dalla trasferta di Firenze in poi ha solo collezionato sconfitte (tre di fila). Discorso diametralmente opposto per l'Inter che invece ha ottenuto tre vittorie nelle ultime tre giornate.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA

4 vittorie Spal

5 pareggi

8 vittorie Inter

13 gol Spal

17 gol Inter

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1951/1952 Serie A Spal vs Inter 1-1

L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2017/2018 Serie A Spal vs Inter 1-1