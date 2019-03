Inter, un gol nel primo tempo e il derby col Milan è tuo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Superata dopo essere stata davanti ai cugini per ben 20 giornate e aver raggiunto un vantaggio massimo di 8 punti in classifica.

C’arriva così, l’Inter, al derby di Milano numero 170 nella Serie A con la formula del girone unico.

Il Milan, non considerando il rinvio della prima giornata, era stato dietro ai nerazzurri dal sesto al 25esimo turno, poi in avvio di marzo ecco il sorpasso.

Merito di una serie positiva arrivata a quota 10 gare, con 7 successi (gli ultimi 5 di fila) e 3 segni X. Mentre l’Inter nello stesso periodo ha raccolto solo 17 punti, anche per via dei 3 KO rimediati da Torino, Bologna e, per ultimo, Cagliari.

Il bilancio dei precedenti racconta di una Beneamata avanti sia nel computo totale, che in quello in trasferta.

In casa del Diavolo contiamo, infatti, 31 successi contro 28 e 110 gol fatti contro 106 subiti.

Numeri che non cambiano poi molto se ci limitiamo ad analizzare i primi quarantacinque minuti dei derby della Madonnina. Alla pausa per il tè i Milan-Inter vedono i nerazzurri al comando per vittorie, 26-18, e marcature, 54-41.

I rossoneri possono però far affidamento su un’altra statistica, quella prodotta dai Milan-Inter alla 28esima giornata di Serie A.

Fino a questo momento rintracciamo 2 precedenti: nel 1951-1952 fu 2-1, Liedholm, Nyers, Nordahl; stesso punteggio nel 1993-1994, Bergomi autogol, Schillaci, Massaro.

Da ricordare che nelle ultime 2 stagioni c’è sempre scappato il segno X.

L’ultimo successo dei padroni di casa è il 3-0 del 2015-2016.

Gli ospiti, al contrario, non esultano dallo 0-1 del 2012-2013. Curiosamente questa è stata l’ultima volta in cui hanno trovato la via del gol già nel primo tempo (Samuel al 3’).

Tuttavia contando anche i derby a campi invertiti, i nerazzurri sono in serie utile da 5 stracittadine.

All’andata fu 1-0 con Icardi match winner al 92’.

CONFRONTI DIRETTI COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

84 incontri disputati

28 vittorie Milan

25 pareggi

31 vittorie Inter

106 gol fatti Milan

110 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 1-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA COL MILAN PADRONE DI CASA (SERIE A)

Milan-Inter 0-0, 27° giornata 2017/2018