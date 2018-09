Inter: Una partita ogni tre col Torino è con la porta inviolata

Due vittorie nelle ultime cinque partite a San Siro per il Torino, ma a parte questo buon dato parziale, lo stadio milanese non è terra di conquista per i granata, anzi.

Sono solo 49 i gol subiti dai nerazzurri in casa contro il Toro in 74 partite giocate, siamo quindi ampiamente sotto la media di un gol. In pratica una partita ogni tre finisce con l'Inter che mantiene la propria porta inviolata.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

38 vittorie Inter

25 pareggi

11 vittorie Torino

115 gol fatti Inter

49 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Inter vs Torino 3-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Inter vs Torino 1-1