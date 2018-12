Juric fa 50 (alla ricerca dei tre punti). Giampaolo vuol restare imbattuto

Una stracittadina davvero particolare quella che si appresta a vivere Ivan Juric.

Il mister del Genoa in occasione del derby taglierà il traguardo delle 50 panchine in Serie A, tutte alla guida del Vecchio Balordo.

Soprattutto cercherà di ritrovare quella vittoria che gli manca dal 15 ottobre 2017, quando passò per 3-2 sul campo del Cagliari. Poi ecco solo 3 segni X e ben 6 sconfitte. Perché l’anno scorso proprio dopo il KO nel derby casalingo fu sollevato dall’incarico di allenatore del Genoa.

Per Giampaolo le caps nel massimo torneo italiano sono invece 282, le ultime 88 con i colori blucerchiati addosso. Colori che nella stracittadina lo vedono ancora imbattuto. Dal 2016 in poi, infatti, conta 3 affermazioni più 1 match chiuso in parità.

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

0 vittorie Juric

1 pareggio

2 vittorie Giampaolo

1 gol fatto squadre di Juric

4 gol fatti squadre di Giampaolo