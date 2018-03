Juventus a -4 dai 100 gol all'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro o più gol in una gara casalinga di Serie A con la formula del girone unico è evento che la Juventus ha già contato per 242 volte.

Undici di queste con l’Udinese squadra avversaria. La più recente nel 2012-2013 quando il match valido per la 21esima giornata terminò col punteggio di 4-0: doppietta di Pogba, reti di Vucinic e Matri. Di quella Juventus, panchina compresa, oggi vestono il bianconero ancora in quattro: Buffon, Barzagli, Lichtsteiner e Rugani.

Se dovesse ripetersi una simile (o maggiore) goleada ecco che le reti subite in campionato dai friulani a Torino scavalcherebbero quota 100. Ad oggi, difatti, la Vecchia Signora ne ha marcate 96.

E ricordando il 2-6 dell’andata…

Se c’è un segno che da diverso tempo manca al termine degli Juventus-Udinese è l’X. L’ultimo è l’1-1 andato in scena nello spareggio a fine torneo 1998-1999. Per rintracciarne uno in regular season dobbiamo andare al 1989-1990, altro 1-1.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)*

44 incontri disputati

32 vittorie Juventus

5 pareggi

7 vittorie Udinese

96 gol fatti Juventus

40 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 1-1, 34° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 2-1, 8° giornata 2016/2017

* Conteggiato anche lo spareggio al termine della stagione 1998/1999.