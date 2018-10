Juventus, avrebbe vinto 7 scudetti senza lo sciopero dei calciatori?

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Chissà cosa sarebbe successo senza lo sciopero dell’AIC!

Perché l’avvio del settennato di successi bianconeri coincise con Juve-Parma del 2011-2012, primo match in campionato per lo Stadium. Ma quella era in realtà la seconda giornata. La prima fu recuperata a dicembre dopo che il sindacato dei calciatori aveva deciso di incrociare le braccia, pardon, le gambe e non disputare i primi novanta minuti nella data prevista dal calendario. E l’esordio dell’allora di Juventus di Conte avrebbe dovuto essere al Friuli di Udine.

Nel recupero, tanto per la cronaca, fu pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0.

Campo amico quello del club gemello per colori. La Vecchia Signora vanta, infatti, 26 successi a fronte di sole 5 sconfitte, la più recente nel 2009-2010, quando Sanchez, Pepe e Di Natale furono gli artefici del 3-0. Poi, ecco 5 trionfi ospiti e 3 segni X, con 46 gol marcati dai piemontesi e solo 21 dai friulani.

La squadra di mister Allegri ha la possibilità di fare 8 su 8. Altrettanti successi nelle prime otto giornate di Serie A sono prestazione riuscita soltanto a Capello nel 2005-2006, Trapattoni nel 1985-1986 e Carcano nel 1930-1931. Ovviamente ci stiamo riferendo alle sole serie juventine.

Dando uno sguardo ai punteggi dei precedenti Udinese-Juventus ci accorgiamo di un’altra singolarità: i 3 risultati più ricorrenti non prevedono il gol dei padroni di casa. Lo 0-2, lo 0-1 e lo 0-0 sono tutti usciti 6 volte ciascuno.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A)*

45 incontri disputati

5 vittorie Udinese

14 pareggi

26 vittorie Juventus

32 gol fatti Udinese

85 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 0-3, 15° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Juventus 2-6, 9° giornata 2017/2018

* Compresa la gara di spareggio al termine della stagione 1998/1999 e valida per l’accesso alla successiva Coppa Uefa.