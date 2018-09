Juventus-Bologna da tre anni è di rigore. E ogni 6 sfide...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I precedenti dicono che la favorita è la Juventus. Eppure il risultato che ricorre più spesso è un pareggio.

Quello valido per il sesto turno di Serie A 2018-2019 sarà il 73esimo Juventus-Bologna di campionato: 71 giocati in A, 1 disputato in B.

Gli ultimi 3 scontri diretti sono terminati sempre col segno 1 in schedina. Fra l’altro con la Vecchia Signora capace di rifilare 3 reti agli avversari.

Ma soprattutto con i direttori di gara che hanno sanzionato un calcio di rigore per ogni singolo match. In 2 circostanze se ne sono avvantaggiati i padroni di casa, nel 2015-2016 e nel 2016-2017, e 1 volta gli ospiti, la passata stagione.

Per ritrovare i felsinei a punti dobbiamo andare indietro nel tempo, fino all’1-1 del 2011-2012. Il successo più recente è invece del 2010-2011, 0-2.

Dando uno sguardo a tutti gli Juventus-Bologna già disputati, ne rintracciamo 2 caduti proprio in occasione di una sesta giornata: nel 1964-1965 fu 1-0, nel 2009-2010 ecco un 1-1.

Chiusura sullo stato di forma.

I campioni d’Italia in carica sono primi a punteggio pieno. Riuscissero a imporsi anche nel turno infrasettimanale farebbero 6 su 6, impresa centrata già altre 3 volte da quando la vittoria assegna i tre punti, mentre prima del 1994-1995, stagione del cambio formula, per ben 5 volte erano stati protagonisti di un percorso netto così lungo.

Per il Bologna da segnalare che, in caso di impresa allo Stadium, si tratterebbe della vittoria numero 250 nelle trasferte di Serie A con la formula del girone unico.

A meno che non ci scappi l’1-1 risultato con già 12 presenze. Una ogni sei incroci. E considerando che gli ultimi 5 sono vittorie bianconere…

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

72 incontri disputati

42 vittorie Juventus

25 pareggi

5 vittorie Bologna

121 gol fatti Juventus

55 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 2-0, 27° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Bologna 3-1, 36° giornata 2017/2018