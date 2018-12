Juventus-Cagliari: questione di testa…

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stagione 1991-1992, 33esima giornata, Juventus-Cagliari termina col risultato ad occhiali, vale a dire 0-0. Non riescono a timbrare il cartellino calciatori come Di Canio, Reuter, Schillaci, Baggio e Casiraghi. Tanto per fare qualche nome dell’allora Vecchia Signora targata Trapattoni.

Poi contro i rossoblù ha avuto inizio una serie gol che nei match a Torino è arrivata senza soluzione di continuità a quota 19 match, con l’1-1 curiosamente il risultato più frequente per via delle sue 6 caps (3 allo Stadium), la più recente nel campionato 2014-2015.

I numeri totali della sfida, 37 incontri disputati in Serie A, sorridono ai padroni di casa avanti per successi, 21-2, e marcature, 64-28.

Le 2 vittorie degli ospiti sono arrivate nel 1968-1969, 1-2, e nel 2008-2009, 2-3.

Dando uno sguardo alla situazione delle due squadre scopriamo che…

I rossoblù hanno in corso la miglior striscia stagionale per punti raccolti: 7 nelle ultime 3 uscite. Il bottino totale di 13, fra l’altro, li piazza a sole cinque lunghezze dal quarto posto utile per la Champions League 2019-2020. Segno dell’ottimo lavoro svolto fino a oggi da Maran.

I bianconeri dopo l’1-1 allo Stadium contro un’altra rossoblù, il Genoa, hanno ripreso a correre in quel di Empoli.

C’è però un dato che rende aperta la sfida valida per l’11esima giornata di Serie A 2018-2019.

Dei 6 gol incassati dalla Juventus fino a oggi, abbiamo tolto il centro del ChievoVerona su calcio di rigore, la metà sono arrivati sul colpi di testa: 3, Stepinski, Babacar e Bessa. Il Cagliari rappresenta la squadra che ha marcato più reti di tutte le altre di Serie A grazie a questa specialità: 5, 4 Pavoletti più 1 Joao Pedro.

Insomma, sembra proprio che Juventus-Cagliari sarà questione di testa…

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

37 incontri disputati

21 vittorie Juventus

14 pareggi

2 vittorie Cagliari

64 gol fatti Juventus

28 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Cagliari 0-0, 2° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Cagliari 3-0, 1° giornata 2017/2018